Ocorrências Cinco arguidos de Gangue do Multibanco condenados a penas entre os 9 e os 17 anos Sete absolvidos, um condenado a pena suspensa e cinco condenados a penas de prisão efetiva, entre os nove anos e meio e os 17 anos, foi o resultado do julgamento, em Coimbra, do caso que envolve 13 arguidos acusados do furto de mais de dois milhões de euros através de ataques a multibancos. 18-06-2020 | Paulo Alexandre Os 13 arguidos são acusados pelo Ministério Público de pertencerem a um grupo que terá feito mais de 80 furtos entre setembro de 2016 e dezembro de 2017.

Os assaltos ocorreram nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Leiria, Coimbra, Porto e Braga.

De acordo com a acusação, o grupo recorria a explosões para assaltar os terminais de multibanco, que eram selecionados “criteriosamente", e usava carros furtados, com matrículas correspondentes a outros veículos.

De acordo com o MP, os arguidos pulverizarem as câmaras de vídeo dos circuitos de gravação, levavam roupa alternativa para trocarem após a prática dos crimes e utilizarem rádios portáteis para evitar o recurso a telemóveis.

Para o assalto, eram usadas botijas de gás acetileno e mangueiras, armas de fogo (revólveres e espingardas AK-47), e extintores que poderiam usar em caso de perseguição contra as viaturas policiais.

Para o sucesso da ação, contribuíram as companheiras de dois dos principais membros do grupo, que segundo o MP intermediavam contactos com outros membros e ocultavam artigos utilizados nos assaltos, recorrendo a quatro garagens de que dispunham em Alcobaça, Loures, Oeiras e Cascais.

