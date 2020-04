Nazaré Alojamento e Hotéis disponíveis para apoiar a comunidade em período de luta contra o Covid-19 Os Escuteiros do Valado e três unidades hoteleiras da Nazaré disponibilizaram-se para o alojamento de emergência das forças de segurança, e o acolhimento de pessoas que necessitem de recuperar, em período de pandemia de Covid-19. 15-04-2020 | JL Um total de 188 quartos de unidades hoteleiras encontram-se disponíveis para o acolhimento de munícipes que necessitem de ficar em regime de isolamento ou quarentena devido ao novo Coronavírus.

Em Valado dos Frades, está garantido o alojamento das forças de segurança, com a colaboração do corpo de escuteiros local.

Também o Centro de Alto de Rendimento de Surf da Nazaré – CARsurf abriu o seu alojamento a funcionários do Município (25 camas) que estejam recrutados para prestar serviços essenciais ao concelho, tais como a proteção civil, serviço de águas, RSU, entre outros.

Os serviços do município garantiram, ainda, toda a logística alimentar para 250 pessoas.

Esta foi a resposta espontânea da sociedade civil e dos empresários ao Plano Operacional Municipal, em vigor desde o passado dia 23 de março, e que tem por objetivo assegurar a prevenção, mobilização, prontidão, empenhamento e gestão dos meios e recursos, tendo em vista garantir um elevado nível de eficiência nas missões de proteção e socorro associadas surto de pandemia da COVID-19.

No âmbito dos apoios concedidos pelo Município da Nazaré ao controlo e combate à pandemia, foi disponibilizado ao Centro Hospitalar do Oeste (CHO), em março, um contentor equipado com balneário destinado às equipas médicas ao serviço de combate à pandemia do Coronavírus, numa ação de apoio a médicos, enfermeiros e demais profissionais do CHO, profissionais que estão na primeira linha ataque a esta pandemia, provocada pelo Covid-19; e concedido um apoio de 50 mil euros ao Hospital de Leiria para a aquisição de equipamentos médicos necessários ao combate à pandemia, assim como dois contentores

com chuveiros.

A Nazaré dispõe desde o passado dia 23 de março de Áreas Dedicadas para Avaliação e Tratamento de Doentes COVID-19 (ADC) na Nazaré. A unidade foi instalada junto ao Hospital da Confraria de N.S Nazaré, num equipamento cedido pela Câmara.

No Quartel do Corpo de Bombeiros da Nazaré, foi instalado um Centro de Operações Integrado (COI) permitindo uma adequada articulação com a SALOC do CDOS de Leiria e toda a gestão operacional de meios humanos e técnicos existentes no município.

A Biblioteca Municipal da Nazaré acolhe a base de apoio logístico do Município (equipamentos de proteção individual e roupas de cama, como cobertores, recolhidos por diversas entidades, entre as quais os Escuteiros de Famalicão, Paróquia de Famalicão e Cáritas Diocesana e 80 conjuntos de lençóis cedidos por unidade hoteleira) para distribuir pelos agentes da Proteção Civil, funcionários municipais e entidades, a que se juntam 50 camas e 210 colchões para disponibilizar numa situação de emergência. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com