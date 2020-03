Alunos de Erasmus+ recebidos nos Paços do Concelho Vários estudantes da Alemanha (Weilrod), Letónia (Riga), Macedónia do Norte (Prilep), Polónia (Katowice), Portugal (Nazaré), Chipre (Limassol) do Erasmus+ estão na Nazaré, o seu segundo destino do programa de educação, formação, juventude e desporto da União Europeia, onde manterão contactos de aprendizagem com diversas entidades. 06-03-2020 | JL Os alunos têm participado em workshops alusivos ao traje tradicional e em visitas de conhecimento, nomeadamente ao Museu (Vivo) do Peixe Seco e Museu Dr. Joaquim Manso, estando, ainda, prevista uma ação de limpeza de praia.

Entre os objetivos das seis escolas participantes neste projeto educativo (Amadeu Gaudêncio - Nazaré, Chipre, Letónia, Macedónia e Polónia, parceiros da Max Ernst School, coordenadora do projeto europeu "Becoming Europolitans - experiencing cultural diversity" / “Ser Europolitan - participar na diversidade cultural”) estão a promoção da integração europeia.

“É importante para nós que os jovens participantes desenvolvam uma atitude positiva em relação à Europa e se sintam integrados na comunidade europeia. O projeto dirige-se principalmente a estudantes com idades entre os 13 e os 16 anos. Essa é a idade em que os jovens começam a desenvolver a sua identidade, perspetivam o seu futuro e melhoram as suas competências sociais. Portanto, esta fase parece-nos particularmente adequada para desenvolver uma atitude positiva em relação à Europa em encontros interculturais e de cooperação”.

No âmbito do projeto de dois anos, “pretendemos ajudar os nossos alunos a tornarem-se Europolitanos (cidadãos europeus), e é por isso que descobrir, experimentar e entender a diversidade cultural na Europa é crucial. Através das experiências interculturais durante as reuniões, os alunos reconhecerão a diversidade cultural como um ativo essencial da Europa”.

“O nosso objetivo é permitir que os jovens se integrem na comunidade europeia. Posteriormente, os jovens deverão ser capazes de perceber as diferenças culturais, de refletir sobre os seus próprios valores e de desmontar os padrões de pensamento estereotipados”.

A Equipa Erasmus+ da Nazaré é composta pelos Professores José Brilhante; Susana Murraças e Luís Cunha Louro (responsável)

São finalidades do Erasmus+ a aquisição de boas experiências para a vida por parte dos participantes para que consigam desenvolver competências e aprendizagens ao nível linguístico; reforço do entendimento dos conceitos de Democracia e de Interculturalidade; desenvolvimento da capacidade de trabalhar com pessoas de outros países e reforço da autoconfiança e autonomia.

Para além destes benefícios, o projeto está ligado ao EUROPASS que inclui as competências adquiridas. O passaporte é um instrumento valioso para o prosseguimento de estudos e para a realização de estágios profissionais.

