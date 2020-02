Política Deputado Luís Crisóstomo suspende mandato para concluir doutoramento na Finlândia O deputado municipal Luís Crisóstomo, eleito pela CDU nas últimas eleições autárquicas, tem conciliado a sua atividade política com a sua atividade profissional como Investigador Científico, e aluno de Doutoramento em Ciências Biomédicas, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto. 30-01-2020 | Paulo Alexandre A atribuição da Bolsa de Estágio Albert Renold, permitirá ao doutorado realizar parte dos trabalhos conducentes ao grau de Doutor na Finlândia, durante o primeiro semestre de 2020, e implicará o seu afastamento da bancada da CDU.

“É, para a CDU, mais uma prova da qualidade do Ensino Superior e Investigação em Portugal”, refere a coligação em comunicado.

Durante este período de estudos, o deputado será obrigado a suspender o seu mandato, sendo substituído por João Paulo Raimundo, nº3 da lista apresentada pela CDU à Assembleia Municipal.

"Na certeza de que Luís voltará a assumir as suas funções assim que regresse, com inabalada convicção e reforçada experiência, a CDU deseja-lhe as maiores felicidades profissionais, e uma estadia cientificamente profícua. Além disso, e apesar da distância, o deputado continuará a contribuir com as suas visões para a preparação das intervenções da Assembleia Municipal, dos comunicados e de eventuais ações promovidas pela CDU Alcobaça".

