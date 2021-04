Política CDS-PP escolhe António Vieira para candidato à presidência da Câmara de Alcobaça Com vista ao próximo ato eleitoral autárquico, a Comissão Politica Concelhia do CDS-PP de Alcobaça, comunicou esta segunda-feira, dia 19 de abril, que se encontra escolhido e ratificado pelos respetivos órgãos do partido, o candidato à presidência da Câmara Municipal de Alcobaça. 22-04-2021 | PA António Vieira foi o escolhido, é licenciado em Matemática Aplicada, com estatuto de formador na área e domínio “Didáticas Especificas – Matemática”, formação especializada em Administração Escolar e Mestre em Gestão Escolar pela Universidade de Coimbra, que sucede assim a Carlos Bonifácio, eleito pelo partido nas eleições autárquicas de 2013 e 2017.



O Centristas justificam a escolha para dar oportunidade a novos intervenientes políticos, como a personalidades empenhadas na vida económico-social do nosso concelho, agregadoras e de reconhecido mérito, contribuindo ativamente para a urgente e imprescindível elevação da ética na política local.”



António Vieira é professor, há mais de 30 anos, na Escola Secundária D. Inês de Castro, em Alcobaça, e dispõe de experiencia como autarca na Assembleia de Freguesia de Aljubarrota, desde 2013.

