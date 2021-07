Política Samuel Fialho é o candidato da CDU à Junta da Nazaré Samuel Fialho tem 36 anos, é licenciado em Jornalismo e pós-graduado em Digital Experience Design. 02-07-2021 | JL Trabalha há mais de 10 anos em desenvolvimento de software informático. Nasceu e vive na Nazaré e desde muito novo esteve associado ao movimento associativo, começando na Associação de Estudantes do EDFR e passando pela Biblioteca da Nazaré. No último mandato, representou a CDU como deputado na Assembleia de Freguesia da Nazaré.

