Nazaré Câmara investe 300 mil euros no novo centro de saúde da vila A Câmara Municipal investiu cerca de 300 mil euros em arranjos exteriores e outros trabalhos no novo Centro de Saúde da vila, cuja abertura estará para breve. 01-10-2020 | JL A avultada verba obrigou o executivo camarário a proceder a uma “revisão do preço” do projeto.

Para além dos arranjos exteriores, a Autarquia também investiu no equipamento da sala de dentista da nova unidade de saúde, adquirindo a cadeira de dentista, num investimento que ronda os 25 mil euros.

O novo centro de saúde da Nazaré poderá abrir as portas ainda este ano, mas essa "é uma decisão da ARS – Administração Regional de Saúde", que ainda não se pronunciou sobre essa matéria, refere Walter Chicharro, presidente da Câmara.

