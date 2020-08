Nazaré Conclusão do Centro de Saúde da Nazaré e Centro Escolar de Famalicão prevista para breve O novo Centro de Saúde e o último Centro Escolar do concelho da Nazaré ficarão concluídos este ano, podendo a sua utilização começar a ser feita dentro de pouco tempo. 30-07-2020 | JL Os trabalhos do novo Centro de Saúde da Nazaré estão, agora, nos arranjos exteriores.

Este equipamento, que substitui o antigo edifício pré-fabricado, instalado como provisório desde a década de 1980, irá acolher a Unidade de Saúde Familiar (USF) Nazareth e USF Global, bem como os serviços da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) e Unidade de Saúde Pública (USP).

Já os trabalhos de construção do Centro Escolar de Famalicão, que completará a rede no 1º ciclo do Ensino Básico público no concelho da Nazaré, deverão ficar concluídos no final do mês de setembro.

“As obras estão a seguir a um ritmo elevado, pelo que estimo que em janeiro esteja em pleno funcionamento, com todos os alunos que atualmente frequentam as escolas existentes na freguesia de Famalicão”, diz Walter Chicharro, Presidente da Câmara da Nazaré.

Sobre o Centro de Saúde, que representa “uma luta de todas as forças políticas da terra, mas que a gestão atual concretizou ao fim de 40 anos de espera”, o autarca estima que a ARSLVT possa efetuar as “mudanças de instalações e abertura de serviços no novo edifício entre agosto e setembro”, dada a evolução registada nos trabalhos de acabamentos do equipamento.

O novo centro de saúde abrirá com uma nova valência, as consultas de estomatologia, estando a decorrer o concurso de aquisição da cadeira de dentista, num investimento da Câmara Municipal no aumento da prestação de cuidados de saúde da rede pública à população.

“Ambas são obras estruturantes que, juntamente com a AAE/ALE de Valado dos Frades, depois de terem sido ansiadas durante décadas, equipam o concelho com condições de excelência e qualidade para investidores, visitantes e residentes”, refere o autarca, afirmando que estes investimentos concretizados durante a sua gestão, desde a entrada em funções, em outubro de 2013, “são mais uma qualificação do território, na capacidade de atração de mais pessoas e novos serviços a ser prestados, no futuro”.

Com o ritmo atual de obras, os dois equipamentos poderão ser inaugurados no primeiro trimestre de 2021, segundo as expetativas da autarquia. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com