Economia McDonald’s inaugurou restaurante na Nazaré A McDonald’s inaugurou, no passado dia 6 de junho, o primeiro restaurante na Nazaré. 17-06-2021 | JL Localizado na Estrada Nacional 242, no Calhau, o novo spot da marca tem um total de 191 lugares, possíveis graças ao conceito IMO, o primeiro no país, que faz com que seja possível sentar 125 pessoas na sala principal e outras 66 na esplanada.



À semelhança de outros espaços da marca, também neste McDonald’s Nazaré será possível recorrer aos Pedidos Mobile, isto é, definir o que queremos comer a partir da app oficial, sendo depois possível recolher o pedido no McDrive, no interior da sala ou nos dois lugares de estacionamento destinados ao efeito.



E por falar em parque de estacionamento, existem 40 lugares disponível, sendo que dois deles são destinados a veículos elétricos, de modo a que possam fazer o respetivo carregamento se tal for necessário.



Com esta abertura, são criados cerca de 60 postos de trabalho diretos com a possibilidade de crescimento, à medida que forem levantadas as restrições face à pandemia por coronavírus.



O McDonald’s Nazaré, que passa a ser o 183º restaurante da cadeia em Portugal, estará a funcionar diariamente das 8h às 2h da manhã.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com