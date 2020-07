Ocorrências Detido em flagrante delito por furto no interior de um posto de telecomunicações Um homem de 44 anos foi detido, no final de junho, em flagrante delito por furto no interior de um posto de telecomunicações, na localidade de Guarita, concelho de Alcobaça, informou o Comando Territorial de Leiria da GNR. 09-07-2020 | Paulo Alexandre Uma denúncia alertou para a presença de um estranho num posto de telecomunicações e, na deslocação ao local, os militares da GNR de Alcobaça surpreenderam o suspeito em flagrante delito na posse de diverso material ali furtado.

Da ação resultou a apreensão de oito baterias, um jerrican, uma mala contendo diversas ferramentas, uma mala de primeiros socorros e diverso material elétrico e de corte.

O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, ofensas à integridade física e tráfico de droga, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.



