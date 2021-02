Sociedade Proteção Civil sensibiliza grandes superfícies e comunidade piscatória para cuidados que evitam a propagação da pandemia A Proteção Civil Municipal e o comandante da capitania do Porto e da Polícia Marítima realizaram, no final da semana passada, uma nova ação de sensibilização sobre a pandemia e as medidas que devem ser adotadas para se reduzirem as probabilidades de novas infeções por Covid-19. 04-02-2021 | JL A ação foi destinada à comunidade piscatória local, e decorreu no Porto da Nazaré.



A necessidade de uso de máscara, a desinfeção regular das mãos e a obrigação de distanciamento social foram algumas das recomendações deixadas.



Foi a segunda ação coordenada pela Proteção Civil local no espaço de poucos dias. Na semana passada efetuou-se uma ação semelhante para responsáveis pelas superfícies comerciais existentes, e que serviu para alertar para a necessidade de se evitarem aglomerados à porta e nas caixas dos supermercados.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com