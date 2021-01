Sociedade Comerciantes da sub-vila descontentes com falta de iluminação de Natal numa parte significativa da referida rua Comerciantes, moradores, consumidores e utilizadores da rua da Sub-vila entregaram na Câmara da Nazaré um abaixo-assinado a manifestar o seu descontentamento com a falta de iluminação de Natal numa parte significativa da rua. 14-01-2021 | JL “Esta atitude manifesta um total desrespeito em relação aos comerciantes que tanto se têm esforçado para dinamizar a sua artéria comercial num todo”, referem em nota enviada à Comunicação Social.



Na missiva, os comerciantes da rua Sub-Vila recordam as atividades que fizeram na artéria pela quadra do Natal, numa tentativa de apelar às compras no comércio tradicional com uma animação apelativa das lojas.



Instado a comentar a carta aberta, a Câmara respondeu que tem estado ao lado dos comerciantes, reconhecendo que tem sido “um dos setores mais afetados pela pandemia, quer na sua campanha de promoção das lojas da Rua da Sub-Vila, colaborando com mensagens de estímulo à compra no comércio local, quer com a Plataforma “Mercado Local”, sem quaisquer custos para os empresários, e onde todos poderão promover o seu negócio. Nestes tempos tão atípicos, e difíceis, é nossa missão manter acesa a Esperança, preservando a saúde das pessoas e da economia local”.



Sobre a iluminação natalícia, a autarquia refere que “foi instalada nos locais habituais, por todo o concelho, precisamente para dar um forte sinal de esperança ao nosso comércio local. Este é um ano diferente. Reforçámos a ação social, e o apoio aos mais fragilizados. Criámos o Fundo de Emergência Municipal. Reduzimos, como muitos outros Municípios, o investimento na animação de rua desta quadra”.



Na reação à carta aberta, a Câmara recorda o investimento na atratividade do território e da sua oferta tem sido uma constante, “através de diversos eventos desportivos (nacionais e internacionais) e festivos, tais como o Carnaval, a Passagem de Ano, as Festas do Sitio; mas também pela requalificação urbana, aumentando a qualidade de vida dos que cá estão e as condições para quem nos visita; da promoção nacional e internacional, e do reforço da comunicação no sentido de posicionar a Nazaré na mapa e atrair mais pessoas, ao longo do ano à oferta existente na economia local”.



Quanto ao futuro próximo, assegura a Autarquia, serão anunciadas "mais medidas de incentivo ao comércio de proximidade, num investimento autárquico, e que, esperamos que venha a tenha acolhimento, será, a nosso ver, uma mais-valia para a economia local. Mesmo em contexto de pandemia, e perdas de receita, não deixamos de apoiar, e investir, em prol do comércio local".

