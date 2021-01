Nazaré Centro Escolar de Famalicão na Nazaré com abertura prevista após férias da Páscoa O Centro Escolar de Famalicão está concluído, devendo a sua entrada em funcionamento acontecer em breve. A transferência da comunidade educativa aguarda as indicações da tutela. 14-01-2021 | JL A empreitada da obra teve o valor de 1.844.734,50€, com a comparticipação de fundos europeus de 1.256.644,69€ e a participação da Câmara com 588.089,81€. Irá integrar os alunos que frequentam, atualmente, as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico de Famalicão, Raposos e Quinta Nova, e as crianças do Jardim de Infância de Famalicão.



Além de resolver a atual situação de dispersão dos recursos educativos da freguesia, permitirá também contribuir para o alcance de vários objetivos, entre os quais os da igualdade de oportunidades de acesso a espaços educativos de qualidade arquitetónica, funcional e ambiental; promoção e qualificação dos recursos, funcionamento e ambiente, o funcionamento de apoios coordenados para os diferentes grupos etários, nas áreas de Alimentação, Transportes, Ação Social Escolar, Educação Especial, Psicologia e Orientação Educativa e a valorização ambiental e energética do edifício com a utilização de materiais construtivos e equipamento que garantam a funcionalidade e eficiência energética do mesmo.



Equipado com 2 Salas de atividade para o pré-escolar e 4 salas de aula para o 1º Ciclo do EB; que irão dispor de Biblioteca; Sala Multimédia; Secretaria; Sala de Professores/Educadores; Cozinha; Refeitório; Zonas de Recreio Exterior (descoberto e coberto); um Campo de Jogos Exterior (descoberto), terá, ainda, acesso próprio ao novo Pavilhão Gimnodesportivo, paralelo ao edifício.



Este novo equipamento possibilita a reorganização do funcionamento do sistema educativo numa parte do concelho da Nazaré, dando resposta às novas exigências do sistema educativo, o cumprimento dos objetivos da Carta Educativa do Município da Nazaré e a criação de igualdade de oportunidades no acesso a um ensino de qualidade às crianças da freguesia de Famalicão.



O Centro Escolar de Famalicão, deverá entrar em funcionamento após as férias da Páscoa, segundo a estimativa do presidente da autarquia.



A previsão de Walter Chicharro é de que "os alunos sejam transferidos após as férias da Páscoa, iniciando ali o terceiro período lectivo".



