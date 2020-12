Regional Caldense conquista Prémio de Melhor Jovem Agricultor Cristóvão Ferreira, de 35 anos, que vive e tem a sua exploração agrícola em Vidais, no concelho das Caldas da Rainha, foi o vencedor da 8ª edição do Concurso Nacional de Jovens Agricultores, que premeia o melhor projeto de investimento jovem. 17-12-2020 | Marlene Sousa O investimento realizado baseou-se na utilização de modernas técnicas produtivas e na introdução das melhores tecnologias de gestão e controlo da produção.

O produtor de maçã Gala IGP Alcobaça tirou o curso de engenharia civil e decidiu abraçar a vida de agricultor. Investiu numa exploração agrícola na freguesia de Vidais e tem cerca de 25 hectares de pomar de macieiras. Toda a sua produção é comercializada através da Frutoeste – Cooperativa Agrícola de Hortofruticultores do Oeste.

Cristóvão Ferreira é assim o Jovem Agricultor do Ano 2020 e irá representar Portugal no Concurso Europeu de Jovens Agricultores em 2021. Pretende levar a mensagem a Bruxelas da necessidade dos jovens agricultores receberem o apoio financeiro no início do investimento do projeto. “Temos o apoio a fundo perdido que é muito bom, mas temos que andar com o investimento à frente sem termos o retorno desse apoio e isso é muito difícil quando se começa do zero”, afirmou.

