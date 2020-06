Nazaré Mútua dos Pescadores suspendeu pagamento de seguros no auge da pandemia da Covid-19 A Mútua dos Pescadores decidiu suspender a obrigação de pagamento dos seus seguros por um período 90 dias, permitindo aos tomadores de seguros pagarem apenas após o retomar da sua atividade no fim da crise de saúde publica que o País e o Mundo atravessam. 18-06-2020 | JL A seguradora portuguesa assume o seu papel enquanto entidade da Economia Social, e os seus valores cooperativos, colocando sempre a sua atividade ao serviço das pessoas e das entidades que consigo trabalham.

As medidas anunciadas não são novas para os armadores da Pesca Profissional que há muito conhecem as políticas de subscrição e pagamento de seguros realizadas pela Mútua, bem como o apoio institucional às diversas preocupações do setor.

Quanto à atividade Marítimo Turística, esta decisão terá um impacto determinante na sobrevivência de muitas empresas que, num ano normal, estariam neste momento a retomar a sua atividade.

"Este é, mais uma vez, o momento da Mútua dos Pescadores assumir a sua posição de liderança nos seguros do setor da Pesca e da atividade Marítimo Turística, mas também a sua presença como seguradora do setor cooperativo e social, e de todos os que a si recorrem, capaz de dar respostas neste período particularmente exigente para as pessoas, entidades e empresas".

