Sociedade Natal na Sub-Vila Os comerciantes da rua Sub-Vila estão a festejar o Natal com várias atividades, tais como a despensa solidária, o cabaz de Natal, a exposição com materiais reciclados e outras que são um convite à presença de pessoas nesta artéria comercial. 17-12-2020 | JL Os lojistas apelam à “passagem” pelo local e à “participação” na dinamização do comércio de proximidade.

Esta é uma iniciativa dos comerciantes da Sub-Vila com a ACISN, a Associação Nazaré Marés de Maio e a Câmara Municipal da Nazaré.

