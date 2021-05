Alcobaça Mosteiro de Santa Maria de Coz classificado como Monumento Nacional A Igreja de Santa Maria de Coz juntamente com o seu antigo dormitório e restantes dependências do Mosteiro foram decretadas oficialmente como Monumento Nacional, após decisão tomada em Conselho de Ministros realizado no final de abril. 13-05-2021 | PA O Mosteiro de Coz integra um lote de cinco imóveis até ao momento considerados de “Interesse Nacional”, tendo agora lhes sido atribuída a designação de “Monumento Nacional” considerando, designadamente, “o interesse dos bens enquanto testemunhos notáveis de vivências ou factos históricos”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros emitido logo após a conclusão da reunião.



O presidente da Câmara Municipal, Paulo Inácio, congratulou-se com a decisão.



“Este é sem dúvida um dia histórico para todo o concelho de Alcobaça. O legado cisterciense no nosso território é imenso, mas, em termos de perceção pública, estava circunscrito ao Mosteiro de Alcobaça, Património da Humanidade. Com esta decisão do Governo, faz-se justiça ao Mosteiro de Coz, ao concelho e a esse mesmo legado cisterciense. Sendo agora Monumento Nacional, o Mosteiro de Coz pode ser candidatado a fundos para as necessárias obras de reabilitação e de preservação, nomeadamente na sua zona envolvente, de modo a modernizar o acolhimento dos seus visitantes. Alcobaça está de parabéns!”, congratula-se



Fundado no século XIII, o Mosteiro de Santa Maria de Coz tornou-se, no século XVI, num dos mais ricos mosteiros femininos da Ordem de Cister em Portugal. A Igreja e a Sacristia, com os seus anexos e alguns vestígios do dormitório e do celeiro, congregam ainda hoje um notável conjunto de criações artísticas testemunhando, no seu esplendor artístico barroco, a riqueza da comunidade e a sua grandeza.



A sua revitalização tem envolvido várias vertentes desde há vários anos.



Após forte investimento patrimonial, por parte da autarquia, na envolvência do Mosteiro, a candidatura a Monumento Nacional foi submetida pelo Município, em 2015, ao Ministério da Cultura, tendo o procedimento de reclassificação sido aberto pela Direção-Geral do Património Cultural em março de 2017;



A integração, em 2016, na Carta Europeia de Abadias e Sítios Cistercienses, que se destina a partilhar e promover o legado europeu da Ordem de Cister;



Reforço da promoção turística do património alcobacense por parte da autarquia em diversos canais (vídeos promocionais, publicidade em revistas turísticas, visitas acompanhadas a jornalistas);



Promoção de visitas acompanhadas a escolas e a grupos organizados;



Utilização do espaço para eventos (concertos do festival Cistermúsica, apresentação do livro “500 Anos da Outorga dos Forais do concelho de Alcobaça por D. Manuel I 1554-2014”, II Congresso Internacional de Mosteiros Cistercienses, entre muitos outros).



As ações de envolvimento local foram particularmente sublinhadas pela Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, contribuindo para o parecer favorável, relativamente ao processo de reclassificação para a categoria de Monumento Nacional encetado pelo Município. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com