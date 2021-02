Ocorrências PSP apanha traficante de droga internacional em fuga Podia ter sido um dia como outro qualquer para aqueles agentes da PSP de Alcobaça, mais uma operação de fiscalização de trânsito, no âmbito do estado de emergência, mas acabou por fazer uma grande diferença quando pararam, cerca das 21h30 de sexta-feira, um condutor, que seguia sozinho na viatura, e lhe pediram os documentos. 04-02-2021 | Paulo Alexandre O homem foi detetado durante uma operação de prevenção, no âmbito do estado de emergência, momento em que um traficante moldavo alvo de um mandado internacional de captura foi capturado pela PSP de Alcobaça no passado dia 16 Janeiro.



Segundo contou ao DN fonte desta força de segurança, não foi preciso analisar muito a carta de condução e o cartão de cidadão exibidos, para os agentes se aperceberem que eram falsos.



Consultada a base de dados, com o nome (verdadeiro) que constava nos documentos de identificação, constataram que se tratava de um cidadão moldavo, com 31 anos, alvo de um mandado de busca internacional por tráfico de droga e associação criminosa. Já tinha sido condenado por esses crimes e estava em fuga.



Não se sabe ainda se residia na região de Alcobaça ou estava apenas de passagem. Foi imediatamente detido pelos agentes da PSP e vai ficar durante o fim de semana nas instalações desta polícia a aguardar para ser ouvido no Tribunal de Relação de Coimbra.

