Alcobaça Árvore de Natal gigante na Praça 25 de abril A iluminação de Natal da cidade de Alcobaça foi inaugurada no passado sábado, 20 de novembro, numa cerimónia que contou com a atuação do coro da banda de Alcobaça. 25-11-2021 | A quadra natalícia 2021 conta com mais cor, o aumento das ruas iluminadas e uma Árvore de Natal gigante, instalada na Praça 25 de Abril, num investimento a rondar os 75 mil euros, da parte da Câmara de Alcobaça.

De acordo com a União de freguesias Alcobaça-Vestiaria, durante o mês de dezembro, as ruas da cidade terão música, arte circense, e outras novidades para acolher os visitantes com boa disposição.

“A animação será assegurada por vários artistas do concelho, que irão atuar nas Praças da zona comercial”, refere um comunicado da União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria.

O programa de animação decorrerá, de 1 a 24 de dezembro, das 11h às 18h, e visa proporcionar momentos bem passados aos muitos visitantes que procuram Alcobaça na época natalícia.





