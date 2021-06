Nazaré Município da Nazaré plantou quase 400 novas árvores em 20 ruas do concelho Intervenções tiveram em vista o aumento dos benefícios ambientais, para além de “ajudar na restauração dos ecossistemas, revertendo os impactos ambientais”. 17-06-2021 | JL O Município da Nazaré plantou quase 400 novas árvores em várias ruas do concelho. O Plano de Plantações teve início em setembro de 2020, tendo esta fase sido concluída em finais de abril deste ano, com a introdução de várias espécies autóctones, entre as quais o pinheiro manso, amendoeiras, carvalhos, salgueiros, medronheiros e tramagueiras.



As intervenções realizadas, em cerca de 20 ruas, nos últimos oito meses, inserem-se nas opções do Pelouro com estas atribuições e tiveram em vista o aumento dos benefícios ambientais, para além de “ajudar na restauração dos ecossistemas, revertendo os impactos ambientais”.



"Os espaços verdes em meio urbano desempenham múltiplas e diversas funções, desde a contribuição para a preservação da biodiversidade à aproximação da população à natureza, promovendo, dessa forma, a saúde e o bem-estar", explica Salvador Formiga, vereador na Câmara Municipal.

