Economia Real Abadia Congress & Spa Hotel tem selo “Clean & Safe” Real Abadia Congress & Spa Hotel reabriu este mês de junho Depois de ter encerrado, a 16 de março, devido ao vírus COVID-19, o Real Abadia Congress & Spa Hotel, em Alcobaça, volta a reabrir as suas portas já no próximo mês de junho. 18-06-2020 | Paulo Alexandre O período de encerramento não foi, contudo, de inatividade. Neste período o hotel fez várias melhorias entre obras e pintura para melhor receber os seus hóspedes e implementou também novas medidas de higiene e segurança.

As medidas adotadas garantem, por isso, a atribuição do selo “Clean & Safe”, por parte do Turismo de Portugal. Esta certificação atesta o cumprimento rigoroso de várias recomendações da Direção Geral de Saúde e visa a prevenção e controlo da Covid-19.

Entre estas medidas destacam-se: protocolos de limpeza e higiene mais exigente, especialmente em áreas onde o risco de transmissão é maior; utilização de máscara para todos os funcionários durante a execução das suas tarefas; check-in on-line, para reduzir o tempo de permanência dos hóspedes na receção; medição de temperatura dos hóspedes e colaboradores à chegada; implementação de turnos às refeições e espaçamento maior entre as mesas de refeições; e, ainda, um protocolo interno que define os procedimentos para lidar com hóspedes ou colaboradores que possam estar doentes. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com