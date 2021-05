Sociedade Estão a decorrer os Censos da Gaivota-de-patas-amarelas A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – SPEA está a realizar, pela primeira vez, e durante os meses de maio, junho e julho, os censos à população de gaivotas em Portugal. 13-05-2021 | A ação de ciência-cidadã destina-se à monitorização de gaivota-de-patas-amarelas em meio urbano.



Qualquer pessoa que consiga identificar um ninho de gaivota pode participar. Pode fazê-lo, preferencialmente, em maio, mas também nos meses de junho e julho, altura em que já existirão as crias nos ninhos.



Se observar um ninho ou outro indício de nidificação de gaivota-de-patas-amarelas (ex.: presença regular de indivíduos isolados ou em pares num telhado, chamamentos, comportamentos agitados, comportamentos agressivos, presença de aves a incubar - "sentadas", presença de um ninho vazio, presença de ovos ou presença de crias), basta submeterem o registo em http://bit.ly/censo-gaivotas-2021. Deve ser indicada a localização do(s) ninho(s) e sempre que possível o registo fotográfico.



A única espécie de gaivota com registo de nidificação em meio urbano no nosso país é a gaivota-de-patas-amarelas.



A iniciativa da SPEA irá contribuir para o censo nacional que está a decorrer em todo o território em 2021.



Para mais informação: https://www.spea.pt/



Para participar preencha em: http://bit.ly/censo-gaivotas-2021 Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com