Política Militantes criticam nomeação de Rui Alexandre como candidato do PS à Câmara de Alcobaça Um número alargado de militantes do Partido Socialista (PS), membros da Comissão Política Concelhia da Secção de Alcobaça, falam em ilegalidade na nomeação de Rui Alexandre, atual presidente da Comissão Política Concelhia, como candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Alcobaça nas eleições autárquicas de 2021, conforme noticiado pelo jornal “O Alcoa”, na sua edição do dia 26 de novembro. 17-12-2020 | Paulo Alexandre Os militantes Isabel Fonseca, Fernando Azeitona, Eugénia Rodrigues, António José Henriques, Luís Polido, Ana Amaro, José Canha, Henrique Henriques, Manuela Neves e António Calaxa asseguram que o órgão do PS, estatutariamente competente para desencadear e assegurar o cumprimento do processo de designação dos candidatos autárquicos municipais, é a Comissão Política Concelhia, que, até à presente data, não foi convocada, nem se pronunciou ou deliberou sobre o assunto, e à qual “não foi presente qualquer proposta de candidato à presidência da Câmara Municipal ou a qualquer outro órgão autárquico”.



Os membros da Comissão Política Concelhia do PS Alcobaça garantem exprimir a vontade de muitos outros militantes e já solicitaram uma reunião extraordinária ao presidente da Mesa da Comissão Política Concelhia, com o objetivo de discutir este tema, “e repor a legitimidade democrática em todo este processo”.



Questionado sobre este comunicado, Rui Alexandre, recusou fazer comentários, mas confirma que o seu nome foi escolhido pelo secretariado para ser o candidato do PS à Câmara de Alcobaça, faltando, contudo, o voto decisivo da comissão política e a confirmação do órgão distrital liderado por Walter Chicharro.



Sobre estas palavras, Eugénia Rodrigues, uma das subescritoras do protesto, assegura que a indignação dos militantes está relacionada com "o conteúdo da noticia", que "dá como certo que Rui Alexandre será o candidato à autarquia, omitindo que o processo ainda não está concluído".

