Educação Externato Cooperativo da Benedita vence prémio nacional das Eco-Escolas O Externato Cooperativo da Benedita conquistou o primeiro lugar no Desafio "Em Busca dos Suspeitos do Costume", um concurso nacional organizado pela Associação Bandeira Azul da Europa no âmbito do projeto nacional das Eco-Escolas. 27-08-2020 | Paulo Alexandre A atividade “Em Busca dos Suspeitos do Costume” consiste na monitorização dos resíduos nas escolas (espaços exteriores), praias, rios/ribeiras ou florestas e na comparação dos dados ao longo do tempo.

O trabalho desenvolvido pela instituição de ensino do concelho de Alcobaça consistiu na realização de uma ação de limpeza da praia da Légua no qual foram recolhidos um total de 307 itens de resíduos, entre as quais se destacam as 4 categorias mais prevalentes:

67 unidades de sacos ou fragmentos de plásticos

41 unidades de fragmentos de esferovites (vários tamanhos)

34 unidades de tampas de garrafa

20 unidades de cotonetes Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com