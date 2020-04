Alcobaça Impressora 3D da Biblioteca Municipal de Alcobaça disponível para produzir viseiras de proteção A Biblioteca Municipal de Alcobaça disponibilizou a sua impressora 3D para produzir viseiras transparentes de proteção com base num modelo disponível na página do Movimento Maker – Portugal. 15-04-2020 | Paulo Alexandre A viseira é composta por um suporte impresso em 3D onde é aplicado o plástico transparente de proteção do rosto e um elástico ajustável de fixação na cabeça do utilizador.

Com capacidade de impressão entre 5 a 10 unidades por dia, a máquina irá produzir material que pode ser usado pelo pessoal médico do Centro de Saúde, pelos bombeiros e agentes de Proteção Civil.

"Estamos a utilizar todos os recursos humanos e tecnológicos ao nosso dispor para ajudar os profissionais que estão em permanência ao serviço das populações. Além da sua componente didática, este tipo de equipamentos tem vindo a revelar-se cada vez mais úteis na criação de diversos produtos e componentes necessários ao bom desempenho e à segurança dos profissionais em questão", explica o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça Paulo Inácio.

