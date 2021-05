Educação “Dia do Chapéu” comemorado na Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto No passado dia 04 de maio, foi o “Dia do Chapéu” na Escola Básica e Secundária de São martinho do Porto. A iniciativa foi promovida pelos Assistentes Operacionais, no intuito de envolver a comunidade escolar e lembrar o espírito de pertença. 13-05-2021 | Alunos e professores juntaram-se à iniciativa e exibiram chapéus de todas as cores e feitios. No Polivalente da Escola foi montada uma pequena banca com uma moldura e chapéus para quem quisesse registar o momento e mais tarde recordar.

Os Assistentes Operacionais da Escola Sede do Agrupamento prometem uma surpresa por mês, com o objetivo de animar o terceiro período, num tempo em que ainda se fazem sentir os receios provocados pela pandemia.

