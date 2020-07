Regional Centro Hospitalar de Leiria lança “Operação Obrigado” para agradecer à comunidade o apoio dado durante a pandemia O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) acaba de lançar a “Operação Obrigado” para agradecer à comunidade o apoio prestado à Instituição e a todos os seus profissionais durante a fase mais aguda do combate à pandemia da COVID-19. 09-07-2020 | JL O agradecimento do CHL é dirigido a empresas, organizações e cidadãos que, das mais diversas formas, fizeram chegar o seu apoio, e estará presente nos jornais da região de Leiria, nos roll ups colocados nas entradas principais e nas consultas externas do Hospital de Santo André, do Hospital Distrital de Pombal e do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, mas também nas redes sociais com um vídeo protagonizado pelos profissionais do CHL, com a mensagem “COVID-19 | Operação Obrigado: O CHL agradece à comunidade”.

Durante a fase mais crítica de combate à pandemia da COVID-19, foram doados ao CHL três ventiladores, cerca de 40.000 equipamentos de proteção individual (fatos de proteção, máscaras, viseiras e luvas), foram fornecidas 1.400 refeições aos seus profissionais, e foram oferecidos seis equipamentos informáticos, 40 equipamentos médicos, como monitores e ventiladores, e mais de 1.200 produtos de higiene. Foi ainda disponibilizado aos profissionais, por várias entidades e particulares, alojamento e transporte gratuito, e recebido um montante de 800 mil euros, que foi aplicado em diversos tipos de equipamentos e produtos relacionados com a prevenção e combate da COVID-19.

«Sempre que as pessoas precisam o CHL está presente, e quando o CHL precisou a comunidade também fez questão de mostrar o seu apoio. Por isso, o Centro Hospitalar de Leiria e os seus profissionais não podiam deixar passar a oportunidade de, com esta campanha, agradecer a todos, que de tantas formas, generosamente, nos fizeram chegar o seu apoio», refere Licínio de Carvalho, presidente do Conselho de Administração do CHL. «Esse apoio veio sob as mais diversas formas, como apoios materiais e financeiros, mas muitas vezes através de uma palavra de ânimo, de conforto e reconhecimento para com os profissionais, o que foi muito importante, por isso criámos esta campanha: para deixar o nosso profundo agradecimento», explica o presidente.

Na Operação Obrigado a mensagem é clara: «O Centro Hospitalar de Leiria e os seus profissionais agradecem a todos, TODOS, empresas, organizações, cidadãos, que, de tantas formas, e de forma tão altruísta, nos fizeram chegar o seu apoio. Neste período difícil, causado pela pandemia da COVID-19, tal reconhecimento é muito significativo e toca-nos a todos. Foi muito reconfortante, no meio de uma situação de enorme exigência, poder contar com o apoio da comunidade, expressado das mais diversas formas, mas sempre com uma grande intencionalidade e uma enorme generosidade».

