Alcobaça DGPC investiu 27,232 mil euros no Mosteiro de Alcobaça em 2021 A recuperação e instalação de equipamento no Mosteiro de Alcobaça teve um investimento de 27,232 mil euros por parte da pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). 14-01-2021 | PA O valor surge numa lista divulgada pela tutela onde figuram outros equipamentos igualmente alvo de intervenções ou aquisições, tais como as obras de arte dos artistas José Luís Neto, Júlia Ventura, Mattia Denisse e António Olaio entre outros estão entre as aquisições realizadas em 2020,inscritas na base de dados 'online' dos contratos públicos, num valor total superior a 150 mil euros.



No quadro do combate à pandemia, surge, na lista de despesas de 2020 daquele organismo, outros tipos de materiais adquiridos, nomeadamente 120 mil máscaras cirúrgicas, no valor de 45 mil euros.



Estão também discriminadas várias aquisições de equipamentos e serviços diversos, desde armazenamento de obras de arte, segurança a vigilância em museus, criação de design para exposições, catálogos, inventário e organização de conferências.

