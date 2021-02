Cultura THE GIFT lançam aplicação streaming REV A primeira plataforma de streaming do mundo de uma banda é portuguesa, e foi lançada pelos The Gift. 04-02-2021 | PA Adaptando-se aos tempos que correm e à impossibilidade de estarem fisicamente com os seus fãs, os The Gift trabalharam durante o último ano no seu mais ambicioso projeto, que lançaram no passado dia 21 de janeiro com a apresentação da “App REV”, a primeira aplicação de streaming no mundo de uma banda, que reúne o catálogo completo dos The Gift e ainda conteúdo exclusivo desenhado pelos próprios.



A plataforma de streaming REV está disponível através do site revthegift.pt e através das lojas App Store e Google Play, tendo o lançamento oficial acontecido com um concerto exclusivo, no Cine-Teatro de Alcobaça, transmitido na App REV, seguido de um live na rede social da aplicação, durante o qual os fãs puderam interagir diretamente com a banda.



"A REV é para os The Gift o passo seguinte. Disponibilizar tudo o que fizemos num único sítio, fazer chegar 25 anos de carreira diretamente aos fãs. Mas é também olhar em frente e poder dar a conhecer, de uma forma única, aquilo que faremos pela primeira vez, com total liberdade para criar, fazer e refazer. Conteúdos únicos desenhados por nós, entrevistas e muitas outras ideias que nos entusiasmaram a partilhar com todos os que nos acompanham", explica Sónia Tavares.



Esta aplicação, única no mundo, permitirá conhecer todo o catálogo da banda, ter acesso a músicas nunca antes ouvidas, aceder a uma rede social própria, assistir aos mais emblemáticos espetáculos dos The Gift, documentários, e ainda programas temáticos desenvolvidos e apresentados pelos quatro elementos do grupo, em exclusivo para os seus subscritores. A App será atualizada com conteúdos novos semanalmente.

