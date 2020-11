Sociedade Junta de Famalicão tem nova carrinha ligeira de mercadorias A Junta de Freguesia de Famalicão apresentou à população a sua nova carrinha ligeira de mercadorias. 26-11-2020 | JL A cerimónia da bênção da viatura foi celebrada pelo Padre Paolo Lagatta, no passado dia 10 de novembro, na presença do executivo da Junta de Freguesia de Famalicão.

“Este investimento é o culminar de uma estratégia planeada, que assenta no rigor da gestão e na visão para o futuro, melhorando os recursos existentes à disposição da população”, refere a autarquia.

Numa nota publicada na sua página de facebook, a autarquia refere, ainda, que a aquisição desta viatura “era um dos grandes objetivos definidos por este executivo, pois permitirá melhorar a intervenção no espaço público com maior autonomia e mais independência”.

“Acreditamos que este investimento era tão importante como necessário, porque a aposta na melhoria contínua dos recursos, é fundamental para levar a nossa missão autárquica a bom porto”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com