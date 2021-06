Alcobaça Câmara Municipal de Alcobaça e Universidade de Coimbra reforçam protocolo de 20 anos Celebraram-se os 20 anos do protocolo entre a Câmara Municipal de Alcobaça e a Universidade de Coimbra no passado dia 19 de maio, tendo sido assinadas duas adendas ao documento, cuja finalidade é o estreitamento das relações entre ambas as instituições. 27-05-2021 | Paulo Alexandre O reforço deste protocolo, assinado na Casa Manuel Almeida (sede do CESUCA - Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra em Alcobaça), será feito através do desenvolvimento de projetos de cooperação, nomeadamente a criação de uma biblioteca infanto-juvenil no CESUCA (“visando o alargamento do fundo documental acessível aos utilizadores da Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho de Alcobaça”); e a criação de Centro de Interpretação e Educação Ambiental do Concelho de Alcobaça.

Este “projeto encontra-se em linha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, emergindo o seu caráter inovador e distintivo da centralidade do bem-estar, saúde, educação e prosperidade dos cidadãos, potenciada pela sua qualidade ambiental”, refere o protocolo.

O Centro será sediado na Estufa nº1 (maior) do Parque Verde, sendo que o espaço será dotado de todas as condições estruturais para a realização de atividades de caráter educacional, investigacional e formativo.

A cerimónia de assinatura, do passado dia 19, contou com a presença de Amílcar Falcão, Reitor da Universidade de Coimbra, natural de Alcobaça, facto que foi saudado pelo Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça Paulo Inácio.



“As instituições são um dos esteios mais importantes da sociedade e são um garante da sua perenidade no tempo. Os homens que temporariamente as representam vão e vêm, mas as instituições perduram. Este legado deve ser não apenas respeitado, mas sobretudo trabalhado e desenvolvido de modo a estreitar a cooperação e a solidariedade mútua”, disse o edil.



Por sua vez, Amílcar Falcão referiu que “é um enorme orgulho estar presente nos 20 anos do Centro de Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra em Alcobaça. Os protocolos que firmamos são mais um impulso para o estreitamento da ligação da UC com o Município de Alcobaça e com toda a região”.



Estiveram ainda presentes a Banda de Alcobaça e a Associação para a Valorização e Defesa do Património Cultural de Alcobaça, que também assinaram documentos de cooperação com a CESUCA.



