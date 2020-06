Economia Abriu o Mercado Local uma plataforma informativa sobre o comércio e serviços do concelho A plataforma criada pelo Município da Nazaré dedicada ao "Mercado Local" já está a funcionar, com 50 empresários registados, mas espera alargar o número de presenças em breve. 18-06-2020 | JL As informações submetidas deverão ser validadas, podendo os empresários iniciar a inserção dos produtos que comercializam para que a loja online, uma das funcionalidades da plataforma, possa ter início.

Este novo sítio na net pretende prestar uma informação, o mais completa possível, sobre os serviços, comércio e indústria do concelho para promover os pequenos negócios junto dos consumidores, disponibilizando, para tal, a informação necessária conducente à aquisição de serviços e produtos.

O Mercado Local reúne a informação sobre a localização física e virtual (sempre que exista) de um negócio registado no concelho, disponibilizando ao cidadão uma ferramenta útil para aquisições de bens e serviços (lavandaria, mercearia, retrosaria, produtos frescos – legumes, frutas, peixe, carne, serviços de saúde, alojamento, salões de beleza e cabeleireiro, barbearias, mecânicos, canalizadores, eletricistas, limpa chaminés, torneiros mecânicos, soldadores, sapateiros, pintores, restaurantes, mercados, cafés, pastelarias, entre outros) existentes na oferta de proximidade.

Qualquer utilizador poderá registar-se, gratuitamente, como comprador/cliente ou comerciante/vendedor.

A Revitalização e Dinamização do Comércio Local, dado maior visibilidade e capacidade de comunicação do comércio local da Nazaré, e, ao mesmo tempo, implementar novas práticas no âmbito da comunicação, promoção e gestão do comércio local e promover o comércio local junto dos turistas e visitantes, são alguns dos objetivos deste projeto dinâmico, desenvolvido e disponibilizado gratuitamente pela Autarquia.

Com o endereço https://mercadolocal.nazare.pt, Nazaré Mercado Local ficará alojada nos canais de informação do Município da Nazaré, e será desenvolvido (ao nível de imagem e comunicação) pela Câmara que pretende, com esta ferramenta de conhecimento e divulgação, posicionar-se, mais uma vez, junto de cidadãos e empresas, cumprindo a sua missão de serviço público, no apoio a projetos que possam conduzir ao crescimento económico da sociedade.

Os comerciantes, lojistas e empresários serão convidados a registar-se nesta plataforma de comunicação e a manter o seu registo atualizado com as informações essenciais ao desenvolvimento dos seus negócios.

