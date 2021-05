Ocorrências PJ detém homem por crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, no passado dia 21, um homem de 43 anos de idade, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, em Alcobaça. 13-05-2021 | PA A vítima, com 34 anos de idade, terá sido sujeita a atos sexuais de relevo em diversas ocasiões, pelo abusador, funcionário da instituição onde a vítima se encontrava internada.



O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, que sustentaram a emissão de mandados de detenção, pela Autoridade Judiciária competente.



Sublinhe-se que o suspeito se colocou em fuga após o cometimento dos abusos, tendo sido localizado na quarta-feira, dia 21 de abril, e detido pela Policia judiciária



O arguido, auxiliar de ação direta, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

