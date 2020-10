Nazaré Assembleia Municipal reclama conclusão de obras na EBS Amadeu Gaudêncio A Assembleia Municipal da Nazaré quer a conclusão integral do projecto inicial da EBS Amadeu Gaudêncio. 15-10-2020 | JL Numa moção apresentada pelo grupo da CDU, e aprovada por maioria, refere-se que “apesar de algumas melhorias que a EBS Amadeu Gaudêncio tem vindo a acolher nos últimos tempos, as necessidades atuais revelam mais do que nunca a necessidade de modernização, requalificação, reordenamento e conclusão integral do projeto inicial do referido estabelecimento escolar que tem servido um número crescente de alunos provenientes de todo o concelho da Nazaré”.

O desdobramento de horários e elevado número de alunos por turma revelam uma necessidade redobrada de intervir na escola, tendo de se recorrer ao aluguer de contentores para suprir as necessidades em termos de salas para as atividades letivas neste contexto.

"Se a intervenção em todo o complexo escolar identificado já se justificava, agora não há margem para não considerar como prioridade a conclusão do projeto arquitetónico inicial da escola Amadeu Gaudêncio", refere o documento.

