Economia Ohai Nazaré vai transformar-se numa Aldeia de Natal De 3 de dezembro a 2 de janeiro de 2022, o Ohai Nazaré vai transformar-se numa verdadeira aldeia natalícia, com atividades e diversões imperdíveis para os mais novos. 25-11-2021 | Com exceção do fim de semana de 24 a 26 de dezembro, o local vai ser um verdadeiro epicentro do Natal. As luzes vão iluminar todo o recinto, os duendes vão estar atarefados a preparar os presentes, a fábrica de Natal vai trabalhar sem parar e as sessões de cinema não vão faltar.



Os fins de semana são o ponto alto da programação: começa-se a respirar o espírito da época sempre à sexta-feira, com a exibição do filme “A todos um Shrek Natal”.



No sábado, o dia inicia-se com uma ida ao posto de correios da Aldeia da Neve. Os mais novos podem escrever a uma carta e entregá-la ao Duende Carteiro, que se encarregará de a fazer chegar ao destinatário final que desce pela chaminé na noite de Consoada.



Depois de almoço, o Duende dos Brinquedos fará uma visita guiada à fábrica onde acontece toda a magia. Lá, farão vários desafios como o Jogo das Latas, o dos Balões e o da Roda. Terminada a visita, é hora de ir dizer olá ao ao famoso velhinho de barbas brancas: desta vez é o Duende da Casa do Pai Natal que vai fazer de cicerone.



Esta casa é, diz o Ohai, “exatamente como nos filmes”: tem uma grande lareira acesa, livros em estantes e a árvore de Natal mais bonita, rodeada dos presentes para quem se portou bem durante o ano.



Mas as atividades não ficam por aqui. Há duendes na Funzone a ajudar os miúdos a criar enfeites ou a construir um Mural dos Sonhos, a fazer velas cheias de brilhantes e estrelas cadentes, a construir um brinquedo personalizado ou a desenhar as pinturas faciais.



Para acabar a noite em grande, e como o Pai Natal adora festa, vai haver uma DuendeDisco, seguida de um concerto de música ao vivo, onde vão tocar os melhores hits da quadra natalícia.



Domingo começa com atividades de decoração natalícia. E como no Ohai tudo é possível, vai cair neve na Aldeia Natal. “É verdade, o Pai Natal trouxe um globo de neve do Pólo Norte e algumas máquinas especiais farão cair neve no resort”, explica fonte do espaço. Pode aproveite para tirar uma fotografia em família para mais tarde recordar esta experiência especial.



O velhinho de barbas brancas e a sua equipa de duendes vão estar na Nazaré até 2 de janeiro de 2022. Desta forma, poderá festejar na noite de Passagem de Ano e relaxar no primeiro dia do ano de 2022, com animação infantil garantida. Pode ainda adicionar o jantar e a festa de réveillon à reserva e entrar no novo ano na Aldeia Natal do Ohai.



As reservas para o Ohai Nazaré podem ser feitas através do site sendo sujeitas a marcação. Os preços começam nos 85€ por noite, podendo optar num dos vários alojamentos e em pacotes que incluem só a noite, o pequeno-almoço, a meia-pensão ou pensão completa. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com