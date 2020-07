Cultura Residência artística e esculturas para jardim de Leiria têm assinatura de alcobacence Thierry Ferreira Os jardins da Villa Portela, em Leiria, vão servir de residência artística a cinco escultores que irão desenvolver criar cinco obras originais em pedra para o jardim da Almuinha, naquela cidade. 09-07-2020 | Paulo Alexandre 20 toneladas de calcário da Serra de Aire, cedidos pela Filstone, uma empresa de Fátima, vão ser transformados em cinco obras de arte que vão decorar o jardim da Almuinha, criado em Leiria e inspirado no Maciço Calcário Estremenho.

Este projeto envolve Abílio Febra, Mário Lopes, Thierry Ferreira, Filipe Curado e Vítor Reis, que irão trabalhar 20 toneladas de calcário e dar forma a esculturas originais.

O escultor alcobacense, Thierry Ferreira, diz que se trata de uma oportunidade especial para mostrar a importância da arte na vida das pessoas e das povoações.

“A arte não serve para nada. Em tempos de crise, menos ainda. O facto de isto acontecer nesta altura, é sinal de que estamos vivos”.

A residência conta com alguns dos melhores escultores nacionais, com experiência internacional e prémios conquistados no estrangeiro, e servirá para mostrar, ao longo de duas semanas, o trabalho dos cinco artistas na Villa Portela, local onde o município de Leiria pretende criar um centro de artes.

