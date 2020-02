Cultura Padeira de Aljubarrota é candidata às 7 Maravilhas da Cultura Popular Alcobaça candidatou a lenda da Padeira de Aljubarrota às 7 maravilhas da Cultura Popular. 14-02-2020 | Paulo Alexandre Reza a lenda que, com a sua pá de padeira, teria morto sete castelhanos escondidos no seu forno. Conhecida como a Padeira de Aljubarrota, Brites de Almeida é uma figura lendária associada à vitória dos portugueses contra as forças castelhanas, na Batalha de Aljubarrota (14 de agosto de 1385).

A sua história constitui um dos maiores mitos fundacionais de Portugal e é candidata às 7 Maravilhas da Cultura Popular, na categoria de Lendas e Mitos.

A candidatura, recentemente submetida pela Câmara Municipal de Alcobaça, perspetiva a afirmação definitiva no imaginário coletivo da figura da Padeira de Aljubarrota através da sua inclusão na restrita lista dos 7 símbolos,

figuras, tradições e património imaterial mais representativos da identidade cultural nacional.

“Das muitas razões que explicam porque Portugal está hoje na moda, uma das mais marcantes é seguramente a sua base cultural e a importância da sua cultura popular. Fruto do nosso desenvolvimento social e cultural, e ao

contrário de muitos países que se renderam às maravilhas da globalização, resultando na indiferenciação e quebra de autenticidade, Portugal afirma-se hoje pelos seus valores únicos e pela dimensão da sua multiculturalidade, onde a expressão da sua autenticidade se encontra em cada um de nós, em cada aldeia, vila ou cidade”, pode ler-se no site oficial da competição – AQUI

Nesta fase inicial, os candidatos são divididos em 7 categorias:

Artesanato, Lendas e Mitos, Festas e Feiras, Músicas e Danças, Rituais e Costumes, Procissões e Romarias.

O regulamento – que pode ser consultado– define “Lendas e Mitos” como “uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico e/ou fictício, as lendas combinam fatos reais

e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante.”

No âmbito desta missão de preservação e afirmação da genuinidade da cultura portuguesa, a Vereadora da Cultura Inês Silva, considera que “a Padeira de Aljubarrota, pelo seu simbolismo ancestral e pela sua carga mitológica e identitária, merece claramente um lugar entre estas 7 Maravilhas da Cultura Popular. Em 2019, marcámos uma forte presença com nossa doçaria conventual no concurso das 7 Maravilhas Doces. Este ano apostamos um símbolo que, tendo origem geográfica no nosso concelho, tem uma dimensão verdadeiramente nacional. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com