Economia ALITEC lança mais uma novidade na área da alimentação A empresa ALITEC lançou a farinha de maçã. O primeiro cliente do novo produto foi uma empresa da Ilha da Madeira, que desenvolve alimentos de alta qualidade para animais de estimação. 22-04-2021 | PA Jorge Soares, presidente do conselho de administração da ALITEC, reconhece o longo trabalho a fazer para convencer os agentes da indústria alimentar das vantagens deste novo produto em comparação às farinhas tradicionais.



“Trata-se de uma farinha totalmente saudável, integral, conseguida a partir de fruta, invulgar, altamente rica, ao contrário das que consumimos em quantidade, diariamente, que contêm elementos propícios à obesidade.”



A empresa localizada na área empresarial de valado dos Frades surgiu no mercado com a missão de utilizar a fruta não vendável pelo aspeto (fruta feia), tendo começado com a fruta desidratada e apresentado, em seguida, no final de 2020, a linha de sumos de maçã de Alcobaça numa embalagem familiar com grande durabilidade, mesmo depois de aberta.



“A maçã é triturada, prensada, filtrada e, em vez de ser através de um processo exclusivo a frio, de hiperpressão, é homogeneizada. Nascemos com um conceito de aproveitamento da fruta feia, apesar de manter qualidade. É na forma de apresentar, consumir e conservar que está a diferença e a inovação” da ALITEC



Os sabores dos sumos resultam do aproveitamento integral de maçã de Alcobaça, pêra rocha do oeste e framboesa, encontram-se à venda nos supermercados e hipermercados

Continente, Intermarché, Lidl e Auchan, e lojas do comércio tradicional da região.



