Política Candidato do PS à Câmara Municipal de Alcobaça apresentou estratégia para os próximos anos O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Alcobaça, Carlos Guerra, apresentou as linhas estratégicas para os próximos anos caso seja eleito. 02-07-2021 | Paulo Alexandre Com criticas à gestão de Paulo Inácio, há 24 anos na administração autárquica do concelho, que acusa de ter dedicado pouca atenção às pessoas, em décadas em que se instalou “o marasmo e alguma incapacidade de inovar”.



Entre as mudanças para inovar, o socialista propõe o princípio da boa administração, desburocratizando e descentralizando, com a respetiva transferência de recursos para as Juntas, valorizando e apostando em todos os presidentes de junta.



A pouco tempo das eleições, o PS tenciona ter candidatos em todas as juntas de freguesia, próprios independentes.



Olhando para o concelho, Carlos Guerra fala da sua preocupação com a demografia. “Perdemos mais de 3 mil habitantes.” O PS propõe a criação de emprego qualificado para atrair pessoas para o concelho, apostando em parques tecnológicos e numa equipa multidisciplinar para atrair empresas tecnológicas”.



A requalificação dos centros urbanos é outra aposta. O PS propõe o apoio ao arrendamento das habitações requalificadas, com majoração para os jovens, de forma a combater a desertificação dos centros urbanos.



Na saúde, o candidato defende o regresso ao Hospital de Alcobaça das valências perdidas, e no ambiente a meta é reduzir a pegada de carbono no concelho, que passará por devolver os centros urbanos às pessoas, reorganizando a rede de transportes escolares em nome da eficiência.



Do lado da formação, ensino e conhecimento, Carlos Guerra fala na aposta do ensino profissional, na capacitação digital de vilas, aldeias e escolas garantindo o acesso universal à internet”



Em termos administrativos, o candidato aponta a criação de um gabinete de gestão das freguesias destinado a dar assistência diária aos presidentes de Junta, e do apelo à participação da população nos orçamentos municipais.



Carlos Guerra quer mais empreendedorismo, e propõe criar um conselho económico e social, com a presença dos agentes económicos, educativos, de segurança, de saúde, do ambiente; e um turismo mais diversificado. Ao Mosteiro de Alcobaça e às praias, o candidato propõe que se juntem rotas turísticas entre os limites do concelho, da Serra dos Candeeiros às praias e a promoção de todo o edificado patrimonial do concelho.



A criação de uma rede municipal de atividades, uma rota dos monumentos do concelho e uma rota dos museus são outras ideias do candidato para a dinamização cultural.

