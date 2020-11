Desporto Portugal e Espanha reuniram na Nazaré para preparar a Candidatura EHF Euro 2028 A segunda reunião de preparação de candidatura ao EHF Euro 2028 teve lugar na Nazaré, a vila que integra o Projeto 2028 no qual estão presentes Portugal e Espanha, com o objetivo de acolher o Campeonato da Europa em 2028. 26-11-2020 | JL Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Francisco V. Blázquez, Presidente da Federação Espanhola de Andebol; o Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Walter Chicharro; e Mário Bernardes, responsável pelo Andebol de Praia da Federação de Andebol de Portugal e José María Fernández, Vice-Presidente e responsável pelo Andebol de Praia na Federação Espanhola de Andebol encontraram-se na última sexta-feira, na Nazaré, por causa deste projeto.

Diversas questões estiveram em cima da mesa nesta reunião, ocorrida no final da semana passada, algumas que envolvem a Nazaré, com uma elevada experiência na organização de grandes eventos desportivos.

O Presidente da Federação de Andebol de Portugal declarou o seu “grande entusiasmo” com “esta oportunidade de organizar um evento da dimensão do EHF Euro, com o nosso país vizinho. Caminhamos juntos no sentido de conquistarmos esta organização ibérica e realizarmos um evento que ficará para a memória, em Portugal e Espanha”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com