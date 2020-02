Política Moção de Rui Alexandre à comissão concelhia do PS Alcobaça As eleições para a Concelhia PS de Alcobaça terão lugar no próximo dia 31 de janeiro, que serão disputadas por vários candidatos. 30-01-2020 | Paulo Alexandre Rui Alexandre, na liderança da estrutura política há dois anos, apresentou a moção da sua recandidatura em conferência de imprensa, na passada sexta-feira, 24 de janeiro.

“Sinto o dever de continuar a contribuir ativamente para reforçar a posição do Partido Socialista no nosso concelho”, explicou.

Sobre a candidatura da equipa que o acompanha, esta “alicerça-se nos valores da verdade, da responsabilidade, da integridade e da transparência”.

“Não compactuamos com influências nem com interesses instalados. A Política é uma Missão que exige idoneidade. Deve pautar-se pela dedicação e entrega ao interesse coletivo, à causa do bem comum, e pela defesa da “Res Publica”.

Rui Alexandre falou dos perigos da descrença na Democracia, e referiu-se à abstenção vez mais elevada e aos “casos de corrupção ligados à esfera do poder político” para falar dos sinais de desmotivação e do afastamento dos cidadãos da Política. “A falta de participação dos cidadãos enfraquece a Democracia”.

“Esta equipa propõe-se a reforçar e a continuar o trabalho desenvolvido no mandato iniciado em 2018. Num período de dois anos, esta estrutura política passou a assumir o lugar de segunda maior Concelhia do Partido Socialista, sendo apenas superada pela Concelhia da capital do distrito, no âmbito da Federação Distrital de Leiria”.

Sobre o Partido, Rui Alexandre disse que é a única alternativa credível que “conduzirá à mudança de rumo do nosso concelho”.

“Um concelho que se mantém estagnado e com fortes sinais da ausência de força anímica local. Esta realidade resulta das más opções políticas que se arrastam há muito, sendo que o PSD não tem um projeto sustentado e estruturante para o concelho de Alcobaça”.

Já sobre os desafios futuros que se aproximam, o candidato falou que será necessário apresentar um Partido Socialista “mais coeso, mais preparado”. “Um Partido que sabe ouvir os Militantes, as Pessoas, as Instituições. Um Partido que dirige a sua ação em prol do bem comum. Um Partido Humanista. Um Partido que valoriza o Território e os seus recursos.

Para "Aprofundar ainda mais as nossas Raízes" - alicerçadas na Transparência, na Verdade e nos Valores Humanistas, propomo-nos a fortalecer o Partido Socialista e a recuperar a dignidade de Alcobaça, colocando o nosso concelho no roteiro do desenvolvimento e do progresso, com o contributo de todos".

