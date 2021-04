Política Hermínio Rodrigues é o candidato do PSD à Câmara de Alcobaça O nome de Hermínio Rodrigues vai ser anunciado como candidato do PSD à Câmara Municipal de Alcobaça esta semana por Rui Rio, Presidente do Partido. 22-04-2021 | PA Uma fonte ouvida pelo JN disse que o atual vice-presidente do município vai encabeçar uma lista que terá como número 2 Inês Silva, atual vereadora da cultura, e com o número 3 Paulo Mateus, ex-autarca da Cela e atual presidente da concelhia local.

O quarto da lista será João Santos, atual vereador do desporto do executivo camarário em funções.

Ainda segundo a mesma fonte, o empresário e Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, Carlos Marques, será o candidato do PSD à presidência da Assembleia Municipal.

