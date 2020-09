Ocorrências GNR apreendeu quase 6 mil euros em material contrafeito A GNR apreendeu 293 peças de material contrafeito numa ação de fiscalização rodoviária na Nazaré que decorreu no passado dia 7 de agosto. 27-08-2020 | JL A GNR informa, em comunicado, que os militares do subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré “detetaram no interior de um veículo diversas peças de vestuário que ostentavam logótipos de diversas marcas conhecidas, no valor de 5.892 euros”.

Durante a operação, foi identificado um homem de 44 anos de idade, suspeito da prática do crime de venda e circulação de produtos ou artigos contrafeitos.

