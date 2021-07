Educação Câmara Municipal homenageia professor finalista do concurso Global Teacher Prize A Câmara Municipal recebeu no passado dia 14 de junho, nos Paços do Concelho o professor Nuno Duarte, docente da disciplina de Aplicações Informáticas B do Agrupamento de Escolas de Cister que foi selecionado para o grupo de 10 finalistas do Global Teacher Prize Portugal, considerado o “Nobel da Educação” cujo vencedor foi a Elsa Cerqueira docente em Amarante numa cerimónia que ocorreu no passado dia 18 02-07-2021 | Paulo Alexandre . Para a Vereadora da Educação, Inês Silva, “a presença de um professor do concelho de Alcobaça na distinta lista de finalistas já constitui uma grande vitória para toda a comunidade. A educação é um pilar da sociedade que deve ser valorizado das mais diversas formas e este é um justo reconhecimento pelo trabalho de um profissional que representa toda uma classe de pessoas dedicadas à formação das novas gerações de cidadãos. O Município de Alcobaça manifesta desta forma um imenso orgulho pelo professor Nuno Duarte e deseja-lhe as maiores felicidades.”



Nuno Duarte partilhou “um sentimento de profundo agradecimento, em primeiro lugar, pelo reconhecimento dos meus alunos. Um professor tem a capacidade de transformar um aluno e potenciar as suas melhores qualidades. Porém, os alunos são também capazes de transformar um professor tornando-o melhor profissional. Em segundo lugar, este momento é resultado de todo um contexto de ensino que me permitiu chegar até aqui. Nada disto seria possível sem uma boa escola, bons colegas, uma boa direção e um bom Município focado na melhoria das condições de ensino.”



A sessão de homenagem contou com a presença de todos os diretores escolares do concelho de Alcobaça.



Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com