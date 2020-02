Alcobaça MercoAlcobaça ganha vida nova com investimento de 5 milhões de euros O MercoAlcobaça vai ser remodelado para dar lugar a um pavilhão multiusos, destinado a receber várias atividades, ao longo do ano. 14-02-2020 | O projeto de requalificação prevê a criação de espaços expositivos para feiras, espectáculos artísticos e campos para acolher desafios de várias modalidades.

O projecto foi aprovado na reunião de Câmara por unanimidade, e prevê um investimento de 4,7 milhões de euros para transformar a utilização e aspeto do local onde, anualmente, se realiza a Feira de São Bernardo.

Para Paulo Inácio, presidente da Câmara de Alcobaça, trata-se da “oportunidade de requalificar um espaço que se encontra altamente degradado”.

“É uma obra histórica de recuperação integral do Merco, transformando-o num multiusos único a Região, apto para congressos, eventos, feiras empresariais ou espetáculos indoor”.

De acordo com o autarca, e devido ao crescimento do setor do alojamento em Alcobaça, “era necessário avançar com um equipamento destes, capaz de alojar congressos de turismo, ou eventos similares”

A obra é uma “questão de serviço público”, pois para além dos eventos de índole cultural e desportiva, será a nova face da Feira de São Bernardo, constituindo-se como “um dos melhores pavilhões da região Centro”.

O autarca prevê ainda o impacto do multiusos na actividade empresarial da região, já que os eventos que ali se vierem a realizar serão, ainda, uma boa base de “afirmação ao nível do marketing do território”.

No total, o futuro multiusos terá capacidade para acolher 5 mil pessoas e mais 2 mil sentadas. O restaurante, onde funciona a pizzaria, anexo ao atual mercoAlcobaça será também requalificado.

