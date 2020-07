Nazaré Rede de saneamento de águas residuais domésticas e pluviais no Caminho Real, Nazaré Os Serviços Municipalizados da Nazaré iniciaram a empreitada de execução da rede de saneamento de águas residuais domésticas e pluviais, e respetivos ramais de ligação, no Caminho Real, na Nazaré, estendo, assim, o tratamento dos esgotos a uma área na sede do concelho não abrangida até à data. 09-07-2020 | JL Com um prazo de execução de 90 dias, e um investimento de 141.610,42 euros, a empreitada é realizada por administração direta dos Serviços Municipalizados, afetando recursos humanos, viaturas, máquinas, ferramentas e equipamentos.

Até ao final do ano, estão previstos outros trabalhos por administração direta dos Serviços Municipalizados.

Na Rua dos Caixins, com início estimado para setembro, realizar-se-ão intervenções na rede de abastecimento, com a substituição da conduta, dos ramais de ligação e Instalação de hidrante de combate a incêndio, bem como na rede de Saneamento Básico, com o levantamento e beneficiação de tampas das câmaras de visita e Reparação de coletores.



Em Fanhais, na Rua das Lagoas, será reconfigurada e reabilitada a rede de saneamento de águas residuais domésticas

Para a Rua do Poço, em Valado dos Frades, está prevista a substituição da conduta de abastecimento de água, a criação de seccionamento e ZMC, substituição de ramais de ligação e a renovação da rede de incêndio; e o levantamento e beneficiação de tampas de câmaras de visita e de caixas de ramal, bem como a reparação de coletores de saneamento.

Ainda em Valado dos Frades, na zona de Águas Belas, com início previsto para dezembro, está prevista a substituição da conduta adutora ao Reservatório de Água de Valado dos Frades – Projeto integrado no Plano de Remodelação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Município. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com