Educação Câmara assegura refeições escolares durante paragem letiva forçada pelo COVID-19 O fornecimento de refeições escolares aos alunos de "Escalão A" da Ação Social Escolar, 24-03-2020 | durante o período de encerramento dos estabelecimentos motivado pelo surto epidémico Covid-19, será assegurado aos que o solicitarem junto do Gabinete de Educação do Município da Nazaré. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com