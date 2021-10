Economia Burger King apanha a onda e chega à nazaré O Burger King acaba de abriu no final de setembro um novo restaurante na Nazaré e reforça assim a sua presença no distrito de Leiria onde conta atualmente com quatro restaurantes. A cadeia de restauração que está a celebrar 20 anos em Portugal dá assim continuidade ao seu plano de expansão no mercado nacional onde já tem um total de 145 restaurantes. 15-10-2021 | JL O Burger King da Nazaré está localizado na Avenida Nogent-Sur-Marne, n.º 23 e oferece um espaço com mais de 300m2. Esta abertura representa a criação de 25 postos de trabalho diretos na região



O restaurante está a funcionar de segunda a quinta das 11h30 às 23h00 e à sexta e sábado das 11h30 às 00h00. O serviço Drive Thru funciona de segunda a quinta até às 00h00 e à sexta e sábado até às 02h00.



O restaurante Burger King da Nazaré oferece um sistema de refill de bebidas, quiosque de pré-order e wifi gratuito e funciona em pleno com todos os serviços incluído Drive Thru, Take Away e Delivery .



“Num ano tão especial em que o Burger King comemora 20 anos em Portugal é com grande empenho e dedicação que continuamos a crescer e a reforçar a nossa presença de norte a sul do país como é o caso desta nova abertura na Nazaré que tanto nos orgulha”, afirma Jorge Carvalho, Diretor Geral do Burger King® para Portugal e Espanha.



O novo restaurante Burger King na Nazaré foi concebido segundo o conceito Prime e inclui uma Open Kitchen. O restaurante tem uma área total com mais de 300 m² e foi decorado para criar um ambiente rústico e acolhedor, combinando cores brilhantes e irreverentes. Esta decoração possui uma variedade de texturas e materiais naturais como a madeira e outros, como o metal e o tijolo; os tetos são abertos e as vigas e os sistemas de ventilação e iluminação estão propositadamente expostos, com lâmpadas metálicas colocadas a média altura que, em conjunto com mesas e cadeiras em madeira natural, conferem um toque mais acolhedor ao espaço. Para além de mesas comunitárias num espaço de refeições aberto, o restaurante terá áreas mais pequenas, com separadores, para os clientes que prefiram mais privacidade. A essência da marca estará bem vincada no novo espaço através, por exemplo, de fotografias históricas na decoração das paredes.

