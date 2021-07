Alcobaça Assinado contrato para requalificação do IC2 entre Alcobaça e Rio Maior A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que a requalificação do Itinerário Complementar 2 (IC2), entre Alcobaça e Rio Maior, num investimento de 8,4 milhões de euros a realizar, tem contrato assinado e deverá arrancar no terceiro trimestre deste ano. 02-07-2021 | PA Os sucessivos atrasos na requalificação da via geraram vários protestos do Movimento Marcha Lenta no IC2 com o apoiado das autarquias de Alcobaça e Rio Maior.



Em comunicado, a IP refere que a empreitada de beneficiação de cerca de 20 quilómetros, entre Freires, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, e Asseiceira, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, envolve um investimento superior a 8,4 milhões de euros “no reforço da segurança e condições de mobilidade dos milhares de automobilistas que diariamente circulam no IC2”.



A requalificação do IC2/EN1 contempla a extensão entre o nó da Asseiceira, ao quilómetro 65,2, e a zona urbana de Freires ao quilómetro 85,5, e irá reabilitar o pavimento, reforçar e reabilitar o sistema de sinalização (horizontal e vertical), dos equipamentos de segurança da estrada e do sistema de guiamento e balizagem, bem como na beneficiar o sistema de drenagem da via.



O contrato aguarda o visto do Tribunal de Conta, mas a IP espera que os trabalhos se iniciem no terreno no 3.º trimestre deste ano.

