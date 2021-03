Nazaré População protesta contra encurtamento de rua com a construção de prédio A construção de um prédio na Nazaré está a ser contestada por populares, que criticam o avanço da obra em mais de três metros em relação aos imóveis vizinhos, o que para além do desordenamento irá encurtar a passagem na rua, que, defendem, podia ser utilizada como via de escoamento do tráfego automóvel nas épocas de maior presença de turistas na vila. 18-03-2021 | Francisco Gomes “O espaço público vai ficar ocupado com esta construção e não concordamos que haja um abuso tão visível”, declarou Júlio Limpinho, que recorda que um antigo plano de trânsito na Rua da Arte Xávega, onde está a ser feita a obra, “previa a circulação de automóveis e podia ser uma via alternativa à avenida marginal, rua nobre da Nazaré, que quando há mais turistas fica muitas vezes difícil de transitar”.

Para Francisco Vasco, a construção “é uma aberração” porque “fica fora do alinhamento”. “Não é só uma questão visual, porque quem vai no passeio existente encontrará uma parede como obstáculo”, sublinhou.

Os populares estão a alertar a restante população para ali passar e comentar a situação. “Mais de metade da Nazaré não sabe o que está aqui a acontecer. Estou convencido que vai causar uma onda de indignação”, referiu Carlos Alberto.

O presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, revelou que “a construção está licenciada e os fiscais da Câmara já estiveram no local, encontrando-se os serviços da divisão de planeamento urbanístico a acompanhar e a avaliar a situação em várias reuniões com o construtor, mas não há ainda uma decisão, que será tomada quando houver uma clarificação técnica”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com